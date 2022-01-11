Beşiktaş'ta Gaziantep mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.

Beşiktaş Futbol Akademi antrenörlerinden Halim Okta'nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.Siyah beyazlı ekip, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.