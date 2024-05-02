Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey kadroda yer almayacak. Gedson Fernandes'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilirken, Daniel Amartey ise ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya gitti.

02.05.2024 19:18
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanmıştır. Gedson Fernandes'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Öte yandan, ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden futbolcumuz Daniel Amartey, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacak - Son Dakika
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