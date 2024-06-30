Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst göreve başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst göreve başladı

Beşiktaş\'ta Giovanni van Bronckhorst göreve başladı

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ta görevine başladı. Van Bronckhorst, sağlık kontrolünden geçtikten sonra tesislerdeki personelle tanışma yemeğinde bir araya geldi.

30.06.2024 20:13
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Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst görevine başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollandalı teknik adam, dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bugün itibarıyla ise BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde mesaiye başladı.

Teknik ekibiyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren Giovanni van Bronckhorst, daha sonra tesislerde görevli personelle tanıştı.

Öte yandan; teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yardımcı antrenörler Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel, teknik ekip ve tesislerde görevli personel tanışma yemeğinde bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst göreve başladı - Son Dakika

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