Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

03.10.2022 12:59
Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Fenerbahçe müsabakasında oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 5 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Valerien Ismael'in ikinci planı yok Valerien Ismael'in ikinci planı yok
Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 19:18:25. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement