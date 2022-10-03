BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael 'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Fenerbahçe müsabakasında oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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