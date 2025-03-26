Beşiktaş'ta Golcülerin Formsuzluğu Derbi Öncesi Endişe Yarattı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Golcülerin Formsuzluğu Derbi Öncesi Endişe Yarattı

Beşiktaş\'ta Golcülerin Formsuzluğu Derbi Öncesi Endişe Yarattı

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi golcüleri Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy'un formsuzluğundan endişeli.

26.03.2025 11:01
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Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi golcülerin formsuzluğu Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda Ciro Immobile, ligde son 10 maçta sadece 2 kez fileleri havalandırırken, Semih Kılıçsoy ise bu sezon yalnızca 3 defa gol sevinci yaşadı. Kartal'ı son haftalarda taşıyan isim de Portekizli yıldız Rafa Silva oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu sezon şampiyonluk mücadelesinin dışında kalan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına gidebilmek için ilk 4'teki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu bağlamda derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kartal'da, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i en çok düşündüren konu ise golcü oyuncularının formsuzluğu oldu.

Son haftalarda takımı Rafa Silva taşıdı

Sezona iyi başlayan ve Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri 9 kez havalandıran Ciro Immobile, ikinci devrede ise adeta suskunluğa büründü. İlk yarıdaki performansından oldukça uzak görüntü sergileyen Ciro, gol yollarında da takımına gereken desteği veremiyor. İtalyan futbolcu, ligde oynadığı son 10 müsabakada yalnızca 2 defa gol sevinci yaşadı.

Kartal'ın 19 yaşındaki santrforu Semih Kılıçsoy ise 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 3 gol attı. Semih, bu gollerin 2'sini ise son 4 haftada kaydetti. Siyah-beyazlı teknik heyet ve taraftarlar, Immobile'nin formsuz olduğu bu dönemde Semih'e daha çok süre verip, daha fazla katkı almak istiyor.

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu ise ligde forma giydiği 10 karşılaşmada henüz fileleri sarsamadı.

Siyah-beyazlı takımda son haftalara bakıldığında ise gol yükünü çeken isimlerin başında Rafa Silva geliyor. Rafa, ligdeki son 10 maçında 4 gol, 4 asiste imza attı. Portekizli, söz konusu gol ve asistlerin çoğunu ise Ole Gunnar Solskjaer göreve geldikten sonra kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Ole'nin takımın başına geçmesinin ardından 3 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.

Siyah-beyazlılara transferinden sonra performansıyla sık sık eleştirilerin hedefi olan Joao Mario da yine Kara Kartal'ın gol yükünü üstlenen oyunculardan oldu. Mario, bu sezon kaydettiği 2 gole de Solskjaer'in teknik direktör olmasından sonra imza attı. Portekizli, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında skor üretti.

Ayrıca Milot Rashica da Süper Lig'in 24. haftasında 2-1 kazanılan Trabzonspor maçında 1 asist, bir sonraki hafta 3-1 galip gelinen Eyüpspor mücadelesinde de 1 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Golcülerin Formsuzluğu Derbi Öncesi Endişe Yarattı - Son Dakika

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