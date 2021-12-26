Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı

Beşiktaş'ta bugünkü toplantıda Genel Sekreter Mesut Urgancılar ve Kongre Üyesi Ali Rıza Dizdar arasında kavga çıktı. Ali Rıza Dizdar'ın, güvenlikler eşliğinde salonun dışına çıkarılması istenildi. Dizdar, kongre faaliyetlerine katılmaktan oy çokluğyla men edildi.

"SENİN TEŞEKKÜR ETMEN LAZIM"

Eski başkan Fikret Orman, "Alçaklık yapılıyor, hakkımı helal etmiyorum" açıklaması yapmıştı. Bugün Başkan Ahmet Nur Çebi'den sert cevap geldi. Çebi, "Senin bana teşekkür etmen lazım. Fikret Orman paralar nerede diye bağırırken millet seni aklayacak bir rapor çıkarmaya çalıştım. Al bu raporu git savun kendini. Helallik alacaksam ben senden alacağım. Aramızda helallik istenecek hiçbir konu yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan Asbaşkan Emre Kocadağ ve eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında da sözlü tartışma yaşandı.