Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde Serdal Adalı ile başkanlık yarışına girecek Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu.
Siyah-beyazlıların mevcut başkanı Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:
Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Listesi Belli Oldu - Son Dakika
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