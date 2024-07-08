Beşiktaş'ta İzinleri Biten Futbolcular Takıma Katıldı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta İzinleri Biten Futbolcular Takıma Katıldı

Beşiktaş futbol takımı, izinleri biten Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun katılımıyla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. Diğer yandan, Amir Hadziahmetovic bireysel çalışırken, Ante Rebic'in tedavisi sürdürüldü. Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin Slovenya kampına katılacağı, milli oyuncular Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'un ise 20 Temmuz'dan sonra takıma dahil olacakları bildirildi. Beşiktaş, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

08.07.2024 11:31
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Beşiktaş'ta izinleri biten futbolcular Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Arthur Masuaku, takıma katıldı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı.

İzinleri biten Aboubakar, Colley ve Masuaku, takıma katıldı ve ilk antrenmanlarına çıktı. Amir Hadziahmetovic'in bireysel çalıştığı, Ante Rebic'in ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin 15 Temmuz'da Slovenya kampına katılacağı bildirildi. Milli oyuncular Mert Günok ile Semih Kılıçsoy'un ise 20 Temmuz'dan sonra yeni sezon hazırlıklarına dahil olacağı kaydedildi.

Beşiktaş, akşam yapacağı idmanla 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta İzinleri Biten Futbolcular Takıma Katıldı - Son Dakika
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