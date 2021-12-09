Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları Şahin yönetiminde başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında 12 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.