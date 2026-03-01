Beşiktaş\'ta Mart Ayı Etkinlikleri

BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Uğur Fora, "Mart ayı, biz Beşiktaşlılar için çok önemli ve anlamlı bir ay. 3 Mart, bir semt kulübü olarak doğup bir dünya kulübü haline gelen Beşiktaşımızın kuruluş yıl dönümü, 19 Mart ise Dünya Beşiktaşlılar Günü" diyerek bu kapsamda düzenleyecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

BJK Genel Sekreteri Uğur Fora, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 3 Mart'taki kuruluş yıl dönümü öncesi bir açıklama yaptı.

Fora, "Mart ayı, biz Beşiktaşlılar için çok önemli ve anlamlı bir ay. 3 Mart, bir semt kulübü olarak doğup bir dünya kulübü haline gelen Beşiktaşımızın kuruluş yıl dönümü, 19 Mart ise Dünya Beşiktaşlılar Günü" ifadeleriyle başlayan açıklamasında 3 Mart kuruluş yıl dönümü ile 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık süre boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini belirtti.

123'üncü yıl kutlamaları kapsamında ilk iş olarak çok şık bir logo tasarladıklarını ifade eden Uğur Fora, "Semtimizin her bir noktasını şanlı armamızla ve 123'üncü yıl logomuzla donattık. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dezavantajlı çocuklarla Beşiktaş ilçesindeki okullarda öğrenim gören öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la oynayacağımız müsabakada ağırlayacağız. Kuruluş yıl dönümümüz olan 3 Mart'ta büyük bir tören düzenleyeceğiz ve iftar programı gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı günleri, gerçekleştireceğimiz kitap bağışı kampanyasıyla daha da anlamlı hale getireceğiz. Kuruluş yıl dönümümüz kapsamında kurucularımızı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a giderken Beşiktaşlılara emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ı kabirleri başında anacağız.Bu vesileyle Beşiktaşımızın kurucuları başta olmak üzere, aramızdan olmayan eski başkanlarımızı, eski yönetim kurulu üyelerimizi ve eski sporcularımızı saygıyla rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.