Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş 'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, yapılan idmana çıkmadı.

YÖNETİM KARARI

N'Sakala, Rıdvan ve Umut ile girdiği forma rekabetinde kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürüyordu. Fanatik'in haberine göre; idmana çıkmayan N'Sakala, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

DEVRE ARASINDA YOLCU

N'Sakala devre arasında gönderilecek. Geçen sezon şampiyonluğun mimarları arasında yer alan futbolcu ile bu şekilde yolların ayrılması camiada ve taraftarlarda üzüntü yarattı.