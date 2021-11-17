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Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı

17.11.2021 13:21

Teknik heyetle problem yaşayan N'Sakala'nın antrenmana çıkmadığı öne sürüldü. Yönetimin, tecrübeli sol beki süresiz kadro dışı bıraktığı belirtildi.

Beşiktaş 'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, yapılan idmana çıkmadı.

Beşiktaş'ta deprem! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

YÖNETİM KARARI

N'Sakala, Rıdvan ve Umut ile girdiği forma rekabetinde kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürüyordu. Fanatik'in haberine göre; idmana çıkmayan N'Sakala, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ta deprem! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

DEVRE ARASINDA YOLCU

N'Sakala devre arasında gönderilecek. Geçen sezon şampiyonluğun mimarları arasında yer alan futbolcu ile bu şekilde yolların ayrılması camiada ve taraftarlarda üzüntü yarattı.

Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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