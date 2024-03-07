Beşiktaş\'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti

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Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktıktan sonra geri affettiği yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde de taraftarlardan tepki alınca takımda kalmaya pek sıcak bakmıyor.

"KALMAKTA ISRARCI OLMAYACAĞIM"

Fanatiğin haberine göre, derbi sonrası yönetime ve takım arkadaşlarına dert yanan Aboubakar, "Kadro dışı bırakılacağım bir eylem içinde olmadım. Öyle olsa burada olmazdım. Bu olay, bir hata veya yanlış anlama yüzünden yaşandı. Sonra doğru yol bulundu. Destek beklerken tepki görmeyi hak etmedim. İstenmediğim yerde kalmakta ısrarcı olmayacağım" dedi.

"KULAĞINI KAPAT İŞİNİ YAP"

Aboubakar'ın bu sözlerinden Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba da haberdar oldu. Aboubakar ile görüşen Aybaba Kamerunlu golcüye, "Senin işin sahada. Kulaklarını kapat, işini yap. Taraftar yeri geldiğinde herkese böyle tepki gösterebilir. Futbolda bu var. Futbolcunun işi, hepsine sahadaki performansı ile cevap vermek" diyerek moral verdi.

14 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 25 resmi maça çıkan Aboubakar, söz konusu maçlarda 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.