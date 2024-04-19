Beşiktaş'ta neyi değiştirdi? Serdar Topraktepe'den galibiyet yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta neyi değiştirdi? Serdar Topraktepe'den galibiyet yorumu

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. "Beşiktaş'ta neleri değiştirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Topraktepe, Futbolcularımızın iyi oyuncular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu ve onların da bu formaya layık olmasalardı bu takımda olmayacaklarına inandırdım" ifadelerini kullandı.

19.04.2024 23:34  Güncelleme: 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe galibiyeti değerlendirdi. "Beşiktaş'ta neleri değiştirdiniz?" sorusu üzerine Topraktepe, "Futbolcularımızın iyi oyuncular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım, karakterli oyuncular olduğunu hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu ve onların da bu formaya layık olmasalardı bu takımda olmayacaklarına inandırdım" dedi.

"KARAKTER KOYDULAR"

Serdar Topraktepe karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı, futbolcularımızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz." diye konuştu.

Beşiktaş'ta neyi değiştirdi? Serdar Topraktepe'den galibiyet yorumu

"İYİ OYUNCULAR OLDUKLARINI HİSSETTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Topraktepe, "Beşiktaş'ta neleri değiştirdiniz?" sorusu üzerine "Futbolcularımızın iyi oyuncular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım, karakterli oyuncular olduğunu hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu ve onların da bu formaya layık olmasalardı bu takımda olmayacaklarına inandırdım. Onlar da Beşiktaş'ın formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadelemizdi bugün." ifadelerini kullandı.

"KUPA MAÇI DAHA ZOR OLACAK"

Serdar Topraktepe, Ankaragücü ile hafta içinde oynayacakları Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için ise "Türkiye Kupası'ndaki maç daha zor olacak. Bunun için hazırlanacağız. Biliyosunuz camiamızın hedefi Türkiye Kupası. O maça kadar da iyi bir şekilde hazırlanacağız." dedi.

Trendyol Süper Lig, Serdar Topraktepe, Ankaragücü, Trendyol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta neyi değiştirdi? Serdar Topraktepe'den galibiyet yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 DEM Parti’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya “müfettiş“ yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın DEM Parti'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya "müfettiş" yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın
23:24 Kayseri’de kız isteme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı Kayseri'de kız isteme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı
22:53 Son dakikalarda ortalık karıştı Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi Son dakikalarda ortalık karıştı! Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi
22:38 Gaziosmanpaşa’da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24’e Yükseldi Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi
22:36 Trump’ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
00:41 Ekvador’da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
23:48 Feyyaz Uçar ipucunu verdi Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Feyyaz Uçar ipucunu verdi! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
23:35 Beşiktaş’ta neyi değiştirdi Serdar Topraktepe’den galibiyet yorumu Beşiktaş'ta neyi değiştirdi? Serdar Topraktepe'den galibiyet yorumu
22:48 Elazığ’da lise müdürü, 9 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı Elazığ'da lise müdürü, 9 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
22:34 Kulüpler Birliği’nden TFF’ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı
21:17 İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: ’Allah bilir’ cevabını bile vermiyorum İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: 'Allah bilir' cevabını bile vermiyorum
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Bakan Yerlikaya’dan Diyarbakır’da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır'da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 01:15:21. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta neyi değiştirdi? Serdar Topraktepe'den galibiyet yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement