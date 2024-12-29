Beşiktaş\'ta Olağanüstü Seçim: Katılım Rekoru Kırıldı

Spor

BEŞİKTAŞ'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevine gelen Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Siyah-beyazlı kulübün Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulunda oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle sona erdi ve sayım işlemine geçildi. 25 sandıkta toplam 13 bin 158 üye oy kullandı.

Oy sayımına geçmeden önce iki başkan adayının destekçilerinin karşılıklı tezahüratlarda bulunması salonda alkışlarla karşılandı.

KATILIM REKORU KIRILDI

Siyah-beyazlı kulüpte, genel kurula katılım rekoru da kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki olağanüstü seçimli genel kurula 13 bin 158 kişi oy kullandı. Kulübün daha önce rekor katılımı, geçen yıl düzenlenen seçimlerde gerçekleşmişti. 3 Aralık 2023'te yapılan seçimlere 12 bin 152 üye katılım göstermişti.