Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın derbi golü sakatlıkla gölgelendi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın derbi golü sakatlıkla gölgelendi

Beşiktaş\'ta Rıdvan Yılmaz\'ın derbi golü sakatlıkla gölgelendi
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Fenerbahçe derbisinde takımını 1-0 öne geçiren Rıdvan Yılmaz, 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı. Ancak deneyimli sol bek, sakatlığı nedeniyle maçın ikinci yarısında oyuna devam edemedi ve yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımının ilk golünü atarken 2 sezon sonra gol sevinci yaşadı. Deneyimli oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın ikinci yarısına çıkamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maçın 38. dakikasında Trossard'ın pasında sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Rıdvan, bu golle 2 sezon sonra gol atma başarı gösterdi.

26 yaşındaki oyuncu, en son İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyerken gol sevinci yaşamıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, karşılaşmanın 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.

Kaynak: İHA

Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın derbi golü sakatlıkla gölgelendi - Son Dakika

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