Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı

07.10.2022 19:42

Sakatlıkları sona eren Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'a iki yıldızından iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda Ghezzal ve N'Koudou takıma döndü.

GİRESUNSPOR MAÇI KADROSUNA ALINDILAR

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan yıldız futbolcular Rachid Ghezzal ile Kevin N'Koudou, Giresunspor maçı kadrosuna alındı.

N'KOUDOU DERBİDE YOKTU

Süper Lig'in 2. haftasında sakatlanan Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna dahil olmuştu. N'Koudou ise milli takımdan sakat dönmesi sebebiyle Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.

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Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı - Son Dakika
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