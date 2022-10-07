Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'a iki yıldızından iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda Ghezzal ve N'Koudou takıma döndü.
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan yıldız futbolcular Rachid Ghezzal ile Kevin N'Koudou, Giresunspor maçı kadrosuna alındı.
Süper Lig'in 2. haftasında sakatlanan Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna dahil olmuştu. N'Koudou ise milli takımdan sakat dönmesi sebebiyle Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.
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