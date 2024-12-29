Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Siyah-beyazlı kulübü Mayıs 2025'e kadar yönetecek yönetim kurulunu belirlemek için 25 sandıkta oy kullanılmaya başlandı.
Beşiktaş'ın kongresinde Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı veriyor.
Oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar sürecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Seçim Süreci Başladı - Son Dakika
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