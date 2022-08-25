Kartal, Ümraniyespor'un Spor Toto 1. Lig'de olduğu 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da bu takımda kiralık olarak forma giymişti. Genç oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig maçında 121 dakika süre almıştı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta sözleşmesi uzatılan Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı - Son Dakika

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