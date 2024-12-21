Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Futbolcular peş peşe itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Futbolcular peş peşe itiraf etti

Beşiktaş\'ta sular durulmuyor: Futbolcular peş peşe itiraf etti

Süper Lig'deki son 8 maçının sadece 1'ini kazanabilen Beşiktaş'ta Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında futbolcular Felix Uduokhai ve Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor beraberliğinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan siyah-beyazlılarda Adana Demirspor yenilgisinin ardından soyunma odasının karıştığı iddia edilmişti.

21.12.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Adana Demirspor karşılaşmasında aldığı yenilginin ardından bazı futbolcuların soyunma odasında tartışma yaşadığı iddiaları dolaşan Beşiktaş'ta futbolcularFelix Uduokhai ve Alex Oxlade-Chamberlain'in Alanyaspor beraberliği sonrasında yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

"MAÇLARA ÇIKARKEN KAFALARIMIZIN RAHAT OLMASI GEREKİYOR"

Karşılaşmanın ardından konuşan Uduokhai, "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA SORUN VAR"

Alex Oxlade-Chamberlain ise "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Alex Oxlade Chamberlain, Adana Demirspor, Beşiktaş, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Futbolcular peş peşe itiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abuzer Kadayıf:
    Üç taş patladı 7 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Milyon dolarlık reziller 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEMEK KI 6 EKSIKLI, FUTBOLCULARININ YARISI MLI TSKIMDAN DONMUS HAZIR OLMAYAN KOCANIZ GALATASARAY A 5 GOL ATMAKLA BIR SEZON GECMIYOR ŞAMPİYON OLUNMUYOR HERSEYDEN OTE BÜYÜK TAKIM OLUNMUYORMUS. 8TAŞ SADECE KUSLARIN IRI OLANIDIR O KADARRR 2 0 Yanıtla
  • ECİL:
    Ooooo sekiztaşa’a selamlar beter olun 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Talat Yelbuzzz Hırlama Kendini Nimetten Mi Sayıyorsun Gtveren 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
23:06 Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
21:46 Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
20:59 Teröristbaşı Mazlum Kobani’den Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 23:39:14. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Futbolcular peş peşe itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.