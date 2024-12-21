Beşiktaş\'ta sular durulmuyor: Futbolcular peş peşe itiraf etti

Spor

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Adana Demirspor karşılaşmasında aldığı yenilginin ardından bazı futbolcuların soyunma odasında tartışma yaşadığı iddiaları dolaşan Beşiktaş'ta futbolcularFelix Uduokhai ve Alex Oxlade-Chamberlain'in Alanyaspor beraberliği sonrasında yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

"MAÇLARA ÇIKARKEN KAFALARIMIZIN RAHAT OLMASI GEREKİYOR"

Karşılaşmanın ardından konuşan Uduokhai, "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA SORUN VAR"

Alex Oxlade-Chamberlain ise "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım" ifadelerini kullandı.