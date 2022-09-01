Kenan Karaman, Schalke'ye 3 yıllık imza atacak - Son Dakika
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Kenan Karaman, Schalke'ye 3 yıllık imza atacak

01.09.2022 11:17
Kenan Karaman, Schalke'ye 3 yıllık imza atacak

Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi. 28 yaşındaki milli futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi. 28 yaşındaki milli futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kenan Karaman bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacak. Karaman, Beşiktaş'a gelmeden önce yine Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta forma giymişti.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Karaman, Schalke'ye 3 yıllık imza atacak - Son Dakika

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