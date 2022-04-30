Beşiktaş'ta tek hedef hedef galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta tek hedef hedef galibiyet

30.04.2022 13:34
Beşiktaş'ta tek hedef hedef galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor'a konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor'a konuk edecek. Siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet.

Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00'da Kayserispor'a konuk olacak. Ligde son 7 haftada 1 galibiyet alabilen Kartal, 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 7. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile aldığı 43 puanla 15. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 42. randevu

İki ekip Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 23 kez Beşiktaş galip geldi. Kayserispor 10 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. 8 müsabaka da ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 65 gol kaydederken Kayserispor 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazanmıştı.

Kartal bu sezon deplasmanda 3 galibiyet alabildi

Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 17 deplasman maçında 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 19 gol kaydeden siyah-beyazlılar kalesinde 23 gol gördü. Kartal bu sezon dış sahada sadece Antalyaspor, Karagümrük ve Sivasspor'a karşı galip gelebildi.

Beşiktaş'ta 10 oyuncu sarı kart sınırında

Yarın oynanacak maç öncesinde siyah-beyazlılarda Josef de Souza, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alez Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Cyle Larin, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Söz konusu oyuncular Kayserispor deplasmanında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Domagoj Vida da, maç kafilesinde yer almayacak.

Erkan Özdamar düdük çalacak

Kadir Has Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu olacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok

Süper Toto Süper Lig, Erkan Özdamar, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta tek hedef hedef galibiyet - Son Dakika


Son Dakika
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:41:53. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta tek hedef hedef galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement