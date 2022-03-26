Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

26.03.2022 12:59
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde, milli takımlarında bulunan oyunculardan yoksun gerçekleşen idmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde duruldu.Bu arada bel ağrısı bulunan Josef de Souza salonda çalışırken, Miralem Pjanic ise bireysel antrenmanına devam etti. Welinton ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Öte yandan Altyapı Koordinasyon Sorumluluğuna getirilen Önder Karaveli de antrenmanı takip etti.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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