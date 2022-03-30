Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi devam etti

30.03.2022 15:20
Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdman, oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Milli takımlardan dönen Domagoj Vida ile Rıdvan Yılmaz rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlara ve basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.


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Kaynak: DHA

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