Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Siyah-beyazlı takım, kadroda fazla şans bulamayan Kenan Karaman'nın kontratını fesh etti.
Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ın yeni adresi de belli oldu. 28 yaşındaki milli futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kenan Karaman bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacak. Karaman, Beşiktaş'a gelmeden önce yine Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta forma giymişti.
Teknik Direktör Valerien İsmael'in tercihleri arasında fazla yer alamayan Kenan Karaman, bu sezon 2 maçta sadece 36 dakika oynayabildi ve skora katkı sağlayamadı. Zaman zaman gol yollarında etkili olmadığı için bek pozisyonunda da görev almıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu - Son Dakika