Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu

01.09.2022 13:26

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Kenan Karaman ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi feshedilen 28 yaşındaki oyuncu, Alman ekibi Schalke 04'e 3 yıllık imza atacak.

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Siyah-beyazlı takım, kadroda fazla şans bulamayan Kenan Karaman'nın kontratını fesh etti.

YENİ ADRESİ SCHALKE 04 OLDU

Beşiktaş'tan ayrılan Kenan Karaman'ın yeni adresi de belli oldu. 28 yaşındaki milli futbolcu, Alman ekibi Schalke 04 ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kenan Karaman bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Schalke'ye 3 yıllık imzayı atacak. Karaman, Beşiktaş'a gelmeden önce yine Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta forma giymişti.

BU SEZON FAZLA SÜRE ALAMADI

Teknik Direktör Valerien İsmael'in tercihleri arasında fazla yer alamayan Kenan Karaman, bu sezon 2 maçta sadece 36 dakika oynayabildi ve skora katkı sağlayamadı. Zaman zaman gol yollarında etkili olmadığı için bek pozisyonunda da görev almıştı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu - Son Dakika
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