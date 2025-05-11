Beşiktaş\'ta üst üste şanssızlıklar! 2 sakatlık, bir de dişi kırılan futbolcu

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan Beşiktaş'a iki kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda iki oyuncu sakatlandı.

Maça ilk 11'de başlayan Chamberlain, kendi yarı alanının ortalarında girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık ekipleri İngiliz yıldız için sahaya geldi ancak sakatlık yaşayan Chamberlain oyuna devam edemedi. Chamberlain yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu, 11. dakikada oyuna dahil oldu.

BİR SAKATLIK DAHA

Dakikalar bu kez 16'yı gösterirken Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde topa yükselen Felix Uduokhai ve Ali Yavuz Kol, kafa kafaya çarpıştı. Bu pozisyon sonrası hakem hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Yaşanan çarpışma sonrası Ali Yavuz sedyeyle doğrudan soyunma odasına götürüldü. Uduokhai de çarpışma sonrası oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı.

PAULISTA'NIN DİŞİ KIRILDI

Şanssızlık yakasını bırakmayan Beşiktaş'ta karşılaşmanın 21. dakikasında bu kez Gabriel Paulista, rakip oyuncu Aimbetov ile kafa kafaya çarpıştı ve yerde kaldı. Çarpışma sırasında Paulista'nın dişi kırıldı. Yıldız isim, tedavisinin ardından oyuna döndü.