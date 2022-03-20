Beşiktaş'ta Valerien Ismael ismi öne çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael ismi öne çıktı

20.03.2022 11:42
Beşiktaş'ta Valerien Ismael ismi öne çıktı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Önder Karaveli'yi göreve getiren ve sezonu Karveli ile tamamlamayı düşünen Beşiktaş'ta, kötü gidişin ardından yeni teknik direktör adayı olarak Valerien Ismael'in adı öne çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Önder Karaveli'yi göreve getiren ve sezonu Karveli ile tamamlamayı düşünen Beşiktaş'ta, kötü gidişin ardından yeni teknik direktör adayı olarak Valerien Ismael'in adı öne çıktı.

Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Fransız teknik adamla prensipte anlaştığı ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin onaylaması halinde Valerian Ismael'in önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

46 yaşındaki teknik adam kariyerinde Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwcih takımlarını çalıştırdı.


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Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak N'Koudou, Karaveli'yle ilk kez N'Koudou, Karaveli'yle ilk kez

Önder Karaveli, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Valerien Ismael ismi öne çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Valerien Ismael ismi öne çıktı - Son Dakika
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