Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Başkan Hüseyin Yücel, kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

30.11.2024 20:47
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, alınan kötü sonuçlar ve beklenen oyun performansının sergilenememesi nedeniyle Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hüseyin Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik ve bizleri üzen istifasının ardından görevi devraldık. Yönetim kurulu olarak Beşiktaşımızın sahipsiz olmadığını göstererek kulübümüzün geleceği için bir araya geldik. İlk icraatımız hocamız Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmak oldu. Kendisi çok kariyerli bir hoca. Ancak hem alınan kötü sonuçlar hem de beklenen oyun performansının sergilenememesi bizi bu kararı almaya itti. Kendisine ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Futbol A Takımımızı vekaleten hocamız Serdar Topraktepe'ye emanet ediyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun görevinin başında olduğunu vurgulayan Yücel, "Yaşadığımız bu süreçle ilgili elbette söylenecek çok söz vardır. Ancak an itibarıyla herkes kendisine gelmelidir. Zira söz konusu, kişiler değil, şanlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür. Hiç kimse Beşiktaş'ın üzerinde değildir. Camiamız müsterih olsun. İstifa edip gitmek en kolay seçenek olacaktı. Beşiktaş'ın maddi ve manevi yükümlülükleri vardır. Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzü geleceğe alnımız ak bir şekilde taşıyacağız. Mali kongredeki konuşmamda da söylediğim gibi benim Beşiktaş'a canım feda. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm branşlardaki takımlara inançlarının tam olduğunu ifade eden Hüseyin Yücel, şunları kaydetti:

"Kaybedilmiş hiçbir şey yoktur. Bundan sonra konuşulması gereken sadece Beşiktaş'tır. Aksi, hepimizin kutsalı olan kulübümüze zarar verecektir. Kulübümüzdeki tüm yapılar çalışmalarına daha organize ve başarılı şekilde devam edecektir. Beşiktaş kişiler üstüdür. Bizler bir gün gideceğiz. Ancak camia ve taraftar her zaman burada olacaktır. Beşiktaş maalesef içinde bulunduğu durumu hiçbir şekilde hak etmiyor. Bizler sadece elimizi değil tüm benliğimizi taşın altına koyduk. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan ricamız, bizlere destek olmaları ve Beşiktaşımızı hak ettiği yere taşırken yanımızda durmalarıdır. Kişisel tartışmaların Beşiktaş'a hiçbir faydası olmayacaktır. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür. En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş. Sadece Beşiktaş."

Kaynak: AA

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