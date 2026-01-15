Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı - Son Dakika
Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
15.01.2026 17:05
Beşiktaş\'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
Geride kalan sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Elan Ricardo, bir kez daha kiralık olarak gönderildi. Siyah-beyazlılar, Elan Ricardo'nun yeni takımını açıkladı. Ricardo, siyah-beyazlılara transfer olduğu günden bu yana hiç süre alamadı.

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, Türkiye kariyerinde 1 dakika dahi forma giyemeden Athletico Paranaense'ye kiralanmıştı.

1 DAKİKA BİLE OYNAYAMAYAN İKİNCİ KEZ YOLLANDI

Athletico Paranaense'de de aradığını bulamayan 21 yaşındaki oyuncu yeniden Beşiktaş'a döndü. Ancak Beşiktaş'tan radikal bir karar daha geldi. Siyah-beyazlılar, genç oyuncusunu bu kez de Kolombiya ekibi Deportes Tolima'ya yarım sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

'BAŞARILAR DİLERİZ'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı - Son Dakika
