Beşiktaş\'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, Türkiye kariyerinde 1 dakika dahi forma giyemeden Athletico Paranaense'ye kiralanmıştı.

1 DAKİKA BİLE OYNAYAMAYAN İKİNCİ KEZ YOLLANDI

Athletico Paranaense'de de aradığını bulamayan 21 yaşındaki oyuncu yeniden Beşiktaş'a döndü. Ancak Beşiktaş'tan radikal bir karar daha geldi. Siyah-beyazlılar, genç oyuncusunu bu kez de Kolombiya ekibi Deportes Tolima'ya yarım sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

'BAŞARILAR DİLERİZ'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.