Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu

03.06.2022 15:29
Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlık kamplarının programı belli oldu.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlık kamplarının programı belli oldu.

Siyah-beyazlı takım, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacak.

Bir hafta İstanbul'da çalışacak Beşiktaş, ilk etabın ardından 5 Temmuz Salı günü ise Avusturya'da 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

Siyah-beyazlılar daha sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde son kampını yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu - Son Dakika
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