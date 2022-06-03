Bir hafta İstanbul 'da çalışacak Beşiktaş, ilk etabın ardından 5 Temmuz Salı günü ise Avusturya 'da 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu - Son Dakika

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