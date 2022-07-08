Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam etti

08.07.2022 20:51
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam etti

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, iki grup halinde top ve taç çalışmasının ardından sona erdi.Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında yarın TSİ 17.00'de Tivoli Stadium, Innsbruck'ta Werder Bremen ile karşılaşacak.


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Kaynak: DHA

Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam etti - Son Dakika
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