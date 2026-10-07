Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Adalı mazbatasını Ürkmezgil ve Özmen'den aldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Adalı mazbatasını Ürkmezgil ve Özmen'den aldı

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Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Adalı mazbatasını Ahmet Ürkmezgil ile Burak Özmen'in elinden aldı, yönetim kuruluna da mazbataları verildi.

Beşiktaş Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Adalı, mazbatasını siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile genel kurul divan başkanı Burak Özmen'in elinden aldı.

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları takdim edildi.

Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, bir seçimi daha başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Genel kurulumuzun iradesiyle Beşiktaş'ı yönetme sorumluluğunu bir kez daha üstlenen başkan Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor ve görevlerinin camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş büyük bir camiadır. Önümüzde yeni bir dönem var. Seçimlerin ve yönetim değişikliklerinin konuşulduğu olağanüstü seçimli genel kurul dönemleri geride kalmalıdır. Beşiktaş'ın bundan sonra ihtiyacı olan istikrar, huzur, birlik ve başarıdır. Başkanımız Serdal Adalı ve yönetim kurulumuzun önümüzdeki dönemde bu istikrarı sağlayacağına ve sportif ve mali anlamda Beşiktaş'ı daha güçlü noktaya taşıyacağına şüphem yoktur. Bu inancı hep birlikte gerçeğe çevirmek zorundayız. Bugünden itibaren hepimizin ortak hedefi Beşiktaş'ın başarısı olmalıdır. Yönetimin de kararlılık ve şeffaflıkla çalışacağına inanıyorum. Artık seçimleri değil, başarıları konuşma zamanıdır. Beşiktaş'ın enerjisini iç meselelere değil, sahadaki hedeflere yöneltme zamanıdır. Başkana ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Serdal Adalı: "Geçirdiğim bu 1.5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi"

Genel kurul üyelerine kendisine ve yönetim kuruluna gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Adalı, "Hepinizin bildiği gibi, idari ve mali genel kurulumuzu, sonrasında da seçimli olağanüstü genel kurulumuzu geride bıraktık. Bu iki kurulda da camiamızın, kongre üyelerimizin desteklerini aldık, bir kez daha gururlandık. Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı mazbatasını aldığım gün, tarih 6 Ocak 2025'i gösteriyordu. O gün nasıl heyecanlı, gururlu ve mutluysam bugün karşınıza yine aynı duygularla geldim. Beşiktaş Başkanı olarak geçirdiğim bu 1.5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi. Genel kurul üyelerimizin, camiamızın desteğiyle bu görevi sürdürmeye, bu onuru yaşamaya devam ediyorum. Geçtiğimiz 1.5 senede koşullar gereği 3 seçimli genel kurul yaptık. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Yola çıktığım ilk günden beri bana destek veren aileme, bizimle birlikte çaba gösteren kardeşlerime, yol arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş camiasına canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sırada daha büyük hayaller var"

Serdal Adalı, seçim sürecini geride bıraktıklarını ve şimdi sırada daha büyük hayaller olduğuna vurgu yaparak, "Onları gerçeğe dönüştürmek için, Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaşlıların layık oldukları mutlulukları inşallah hep birlikte yaşayacağız. Yeni dönemde beraber yol yürüyeceğim değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma hoş geldiniz diyor, desteklerinden dolayı bir kez daha genel kurul üyelerimize, camiamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törenin sonunda Başkan Adalı, genel kurul divan üyelerine Kartal figürü hediye etti. Mazbata töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Başkan Adalı'nın yönetim kurulu listesi ise şu şekilde:

Asıl üyeler

Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek üyeler

Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin

Kaynak: İHA
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