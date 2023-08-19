Beşiktaş, Talisca transferinde önemli bir adım attı - Son Dakika

Beşiktaş, Talisca transferinde önemli bir adım attı

Son Güncelleme: 19.08.2023 19:50

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Anderson Talisca için Al Nassr'dan onay geldi. Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığını duyurdu. Al Nassr'ın Talisca'nın transferi için Beşiktaş ile masaya oturacak.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'ya kulübünden izin çıktı.

EMRE KOCADAĞ "İMKANSIZ GİBİ" DEDİ

Siyah-beyazlı yönetici Emre Kocadağ'ın "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi" açıklamasının ardından Suudi Aarabistan'dan bomba bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'A HABER YOLLADILAR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al Nassr, Talisca'nın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Al Nassr'ın Talisca konusundaki kararının ardından Beşiktaş'a haber yolladığı ve transfer için masaya oturmaya hazır olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'a haber yolladılar! Al Nassr, Talisca'nın transferine yeşil ışığı yaktı

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Talisca transferinde önemli bir adım attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Talisca transferinde önemli bir adım attı - Son Dakika
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