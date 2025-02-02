Beşiktaş'tan Al Musrati İle Ayrılık

Spor

BEŞİKTAŞ, tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödediği Al Musrati ile yollarını ayırıyor.

Geçen sezonun devre arasında 14 milyon Euro ödenerek alınan Al Musrati, Fransa Ligi'nden Monaco'ya kiralık olarak gidiyor. Libyalı oyuncunun, satın alma opsiyonlu kiralık gitmesi konusunda anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, bu ayrılığı yarına kadar resmileştirecek.