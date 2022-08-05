Torino ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan, İtalya'ya gitti

Beşiktaş altyapısında yetişen ve tüm çabalara rağmen takımda tutulamayan Emirhan İlkhan, Torino ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

BEŞİKTAŞ, 4.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Çeşitli testlere tabi tutulan futbolcu ve bu testlerden başarı ile geçmesi durumunda Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 4.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.

"BEŞİKTAŞ VE TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİYORDU"

Beşiktaş'ta kalmak istemeyen kimseyi zorla tutmayacaklarını ifade eden Beşiktaş Başkanı, "Emirhan ile görüştük. Orada ne alacaksan biz sana verelim dedik. O da bize, 'Avrupa hayalim var. Beşiktaş ve Türkiye'de oynamak istemiyorum' dedi. Kimseye yalvarırız, ne de sert bir tavır alırız" ifadelerini kullanmıştı.