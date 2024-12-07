Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta taraftarlar, oyuncuları antrenman tesislerinde coşkuyla karşıladı.
Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin girişinde yaklaşık 100 siyah-beyazlı taraftar, derbinin ardından takım otobüsünü bekledi.
Taraftarlar, tesislere giren oyunculara tezahüratlarla ve marşlarla sevgi gösterisinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Derbi Zaferi - Son Dakika
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