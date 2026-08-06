Beşiktaş'tan FOMGET'e Hazırlık Maçı Zaferi
Beşiktaş, FOMGET'i hazırlık maçında 3-1 mağlup ederek yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Beşiktaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 3-1 yendi.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da Abant yolu üzerindeki bir otelde sürdüren siyah-beyazlı ekip, kamp yaptıkları otelin sahasında Ankara temsilcisi ABB FOMGET ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye etkili başlayan ABB FOMGET, 27. dakikada Armisa Kuc'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Yediği golün ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Beşiktaş, ilk yarının son dakikasında Birgül Sadıkoğlu'nun golüyle skora denge getirdi. İlk 45 dakika, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya baskılı başlayan siyah-beyazlı ekip, 77. dakikada İlayda Civelek'in golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Milica Popovic fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı ve Beşiktaş, hazırlık maçından 3-1 galip ayrıldı.
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