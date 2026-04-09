Beşiktaş\'tan GenBeşiktaş Projesi: Çocuk ve Gençlere Üyelik İmkanı

09.04.2026 19:09
Beşiktaş Kulübü, çocuklar ve gençler için tasarladığı GenBeşiktaş üyelik sistemini tanıttı. Lansman, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlendi. Kulüp yetkilileri, projeyle gençlerin Beşiktaş kültürüyle büyümesini ve kulübe daha yakın olmasını hedeflediklerini belirtti. GenBeşiktaş üyeleri, aidat ödeyerek üye olabilecek ve 18 yaşında genel kurul üyesi olma hakkı kazanacak. Proje, her yaş grubundan Beşiktaşlıya ulaşmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞLI çocuklar ve gençlere yönelik üyelik sistemi Gen Beşiktaş'ın lansmanı yapıldı. Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına; Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ile Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı katıldıkatılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Projenin üstünde bir süredir çalıştıklarını ve hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarına dikkat çeken Uğur Fora, "Beşiktaş'ın geleceği, geleceğin Beşiktaşlıları için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Beşiktaş taraftarının hepimizin hafızasına işlemiz harika bir sloganı var; 'Beşiktaş bize babamızdan kalan miras değil, evlatlarımıza olan borcumuzdur'. Bu motivasyonla GenBeşiktaş projesini hayat geçirmekten büyük mutluk duyuyoruz. 7'den 70'e tüm Beşiktaşlıların bu camianın bir değeri olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Beşiktaş sevgisi ve kültürüyle büyümesini istiyoruz. Beşiktaş'ı çok yakından takip ediyorlar. Çocuklar ve gençlerimizin Beşiktaş'ı daha derinden yaşaması için GenBeşiktaş projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje 18 yaşından küçük Beşiktaşlıların genel kurul üyesi olmasının önünü açıdan proje. Her Beşiktaşlı bin 903 TL aidatını ödeyerek GenBeşiktaş üyesi olabilecek. GenBeşiktaş üyeleri 18 yaşını doldurduklarında yüzde 50 indirimle genel kurul üyemiz olmaya hak kazanacaklar. GenBeşiktaş ürünlerimiz tasarlanacak. GenBeşiktaş üyeleri kulübün lisanslı üyelerini de indirimli alacak. Şehit, gazi ve dezavantajlı çocuklarımız ücretsiz GenBeşiktaş üyesi olabilecek. 1 yıldır üzerinde çalışılan GenBeşiktaş projesi her yaştan, her kesimden Beşiktaşlıya ulaşacak" diye konuştu.

'OY KULLANMANIN DİJİTAL KULLANILIP KULLANILMAMASI YÖNETİM OLARAK ALACAĞIMIZ BİR KARAR DEĞİŞ'

Dijitalleşme konusunu yönetime geldikleri günden bu yana öncelik verdiklerini belirten Fora, "Bunun en önemli amaçlarından biri kurumsallaşmaya hizmet etmesiydi. Cumartesi günü divan kurulu toplantısında bu sunumu yapacağız. Biz geldiğimizde Beşiktaş'a yakışmayan IT sistemi vardı. Tümünü yeniledik. Oy kullanmanın dijital kullanılıp kullanılmaması yönetim olarak alacağımız bir karar değil. Camianın değerlendireceği bir konu. Ama o altyapıya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ise GenBeşiktaş projesinin gençlerin ve kulübün sürekli iletişim halinde kalması için önemli olduğuna vurgu yaptı.

SEFA BAĞCI: ÜYE KONUSUNDA SON ZAMANLARDA GENÇLERİN ARTIŞI VAR AMA YETERLİ DEĞİL

Kadın ve genç üyelerin sayısının artmasını istediklerini belirten üyelik ve sicil kurulu başkanı Sefa Bağcı, "53 bin genel kurul üyemiz var. Son zamanlarda gençlerin artışı var ama yeterli değil. Kadın oranımız yüzde 10. Kadın ve genç üyelerimizin sayısının artmasını istiyorum. GenBeşiktaş ile bu sayıların artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı ''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
Fatih Terim’in zor anları Hangi maçı izleyeceğini bilemedi Fatih Terim'in zor anları! Hangi maçı izleyeceğini bilemedi

20:28
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
20:20
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
20:13
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
18:54
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
