Beşiktaş\'tan GenBeşiktaş Projesi: Çocuk ve Gençlere Üyelik İmkanı

BEŞİKTAŞLI çocuklar ve gençlere yönelik üyelik sistemi Gen Beşiktaş'ın lansmanı yapıldı. Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına; Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ile Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı katıldıkatılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Projenin üstünde bir süredir çalıştıklarını ve hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarına dikkat çeken Uğur Fora, "Beşiktaş'ın geleceği, geleceğin Beşiktaşlıları için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Beşiktaş taraftarının hepimizin hafızasına işlemiz harika bir sloganı var; 'Beşiktaş bize babamızdan kalan miras değil, evlatlarımıza olan borcumuzdur'. Bu motivasyonla GenBeşiktaş projesini hayat geçirmekten büyük mutluk duyuyoruz. 7'den 70'e tüm Beşiktaşlıların bu camianın bir değeri olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Beşiktaş sevgisi ve kültürüyle büyümesini istiyoruz. Beşiktaş'ı çok yakından takip ediyorlar. Çocuklar ve gençlerimizin Beşiktaş'ı daha derinden yaşaması için GenBeşiktaş projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje 18 yaşından küçük Beşiktaşlıların genel kurul üyesi olmasının önünü açıdan proje. Her Beşiktaşlı bin 903 TL aidatını ödeyerek GenBeşiktaş üyesi olabilecek. GenBeşiktaş üyeleri 18 yaşını doldurduklarında yüzde 50 indirimle genel kurul üyemiz olmaya hak kazanacaklar. GenBeşiktaş ürünlerimiz tasarlanacak. GenBeşiktaş üyeleri kulübün lisanslı üyelerini de indirimli alacak. Şehit, gazi ve dezavantajlı çocuklarımız ücretsiz GenBeşiktaş üyesi olabilecek. 1 yıldır üzerinde çalışılan GenBeşiktaş projesi her yaştan, her kesimden Beşiktaşlıya ulaşacak" diye konuştu.

'OY KULLANMANIN DİJİTAL KULLANILIP KULLANILMAMASI YÖNETİM OLARAK ALACAĞIMIZ BİR KARAR DEĞİŞ'

Dijitalleşme konusunu yönetime geldikleri günden bu yana öncelik verdiklerini belirten Fora, "Bunun en önemli amaçlarından biri kurumsallaşmaya hizmet etmesiydi. Cumartesi günü divan kurulu toplantısında bu sunumu yapacağız. Biz geldiğimizde Beşiktaş'a yakışmayan IT sistemi vardı. Tümünü yeniledik. Oy kullanmanın dijital kullanılıp kullanılmaması yönetim olarak alacağımız bir karar değil. Camianın değerlendireceği bir konu. Ama o altyapıya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ise GenBeşiktaş projesinin gençlerin ve kulübün sürekli iletişim halinde kalması için önemli olduğuna vurgu yaptı.

SEFA BAĞCI: ÜYE KONUSUNDA SON ZAMANLARDA GENÇLERİN ARTIŞI VAR AMA YETERLİ DEĞİL

Kadın ve genç üyelerin sayısının artmasını istediklerini belirten üyelik ve sicil kurulu başkanı Sefa Bağcı, "53 bin genel kurul üyemiz var. Son zamanlarda gençlerin artışı var ama yeterli değil. Kadın oranımız yüzde 10. Kadın ve genç üyelerimizin sayısının artmasını istiyorum. GenBeşiktaş ile bu sayıların artacağını düşünüyorum" diye konuştu.