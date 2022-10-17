Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumları hakkında bilgilendirme - Son Dakika
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Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumları hakkında bilgilendirme

17.10.2022 17:22
Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumları hakkında bilgilendirme

Beşiktaş, dün oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Wout Wghorst'un sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yayımladı.

Beşiktaş, dün oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Wout Wghorst'un sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yayımladı.

Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst'un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst'un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Rachid Ghezzal, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumları hakkında bilgilendirme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumları hakkında bilgilendirme - Son Dakika
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