" Futbol A Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst 'un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst'un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Rachid Ghezzal, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ghezzal ve Weghorst'un sağlık durumları hakkında bilgilendirme - Son Dakika

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