Beşiktaş'tan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Hakem Eleştirisi

Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusundan hakem ve maç performansı değerlendirmesi geldi.

16.09.2024 00:16
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar, "Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz, sadece bugün değil. Bugün kuralların bazısını uyguladı ama genel olarak her iki takımın da mutsuzluğunu burada görüyoruz." dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Uçar, temposu yüksek bir maç seyredemediklerini, her iki takımın da çok güzel işler yapamadığını söyledi.

Trabzonspor'da Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından oyunun tek kale bir maça dönüştüğünü ifade eden Uçar, "Herhalde nemden olsa gerek oyuncularımız zaman zaman hareketlerde yavaş kaldılar ki aynı şey Trabzonsporlu oyuncular için de söz konusu. Tabii ki buraya gelirken bir puan iyidir diyoruz ama maçın gidişatına baktığımızda oyuna hakim olan taraf biziz. Yakaladığımız pozisyonlar var ki çok pozisyon daha yakalayabilirdik. Burada 2 puan bırakmış olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Uçar, Rafa Silva'ya yapılan fauller hakkında konuşmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Yani bu şekilde bu adamın futbol hayatı bitecekse biz ne yapacağız? Ciddi bir yatırım yaptık bu sene oyunculara biliyorsunuz. Her maçta tekme yiyor bu adam. Allah'tan VAR müdahale ediyor da kural neyse o uygulanıyor. Buna özellikle değinmek istiyoruz. Onun dışında Immobile'ye yapılan bir pozisyon var. Orada bize göre penaltı. Tabii bunu yorumcular mutlaka değerlendireceklerdir."

-"Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz"

Feyyaz Uçar, maçın hakeminden memnun olmadıklarını dile getirerek, "Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz, sadece bugün değil. Bugün kuralların bazısını uyguladı ama genel olarak her iki takımın da mutsuzluğunu burada görüyoruz. Bazı pozisyonlar var. Bir pozisyonda avantaja bırakması gerekiyordu bırakmadı. Rakibin yaptığı birçok kırmızı pozisyon var, faul var kart göstermedi. Bu iş bu şekilde nasıl devam edecek bilmiyoruz ama mağduruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maçın hakemi Ali Şansalan hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine Uçar, "Vallahi bizim formamız siyah beyaz. Hakemde öyle bir forma görmedik. Biz mağdur olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü iki tane pozisyon var. Arthur Masuaku'nun bir pozisyonu var. O da tartışılır. Hakem yorumcular gereğini söyleyecektir diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Feyyaz Uçar, Trabzonspor'u maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele vermesinden dolayı tebrik ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şenol hocanın elinin değdiğini net olarak görüyoruz. Çok fazla alan bırakmadılar, çok iyi kapandılar. Bizim golü attığımız gibi daha çok verkaç yapmamız lazımdı, adam eksiltmemiz lazımdı. Onlarda biraz yavaş davrandık. Orada yeni gelen oyuncumuz Mario zaman zaman iyi işler yapmaya çalıştı ama ilk maçıdır. Biraz daha fazla şut atmamız, daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyordu ama milli maçtan dönüştür. Dolayısıyla oyuncuların bu performansını anlayışla karşılayabiliriz."

Kaynak: AA

Feyyaz Uçar, Trabzonspor, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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