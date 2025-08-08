Beşiktaş, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Yakup Arda, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 2 resmi karşılaşmada görev almıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Kiralık Transfer: Yakup Arda Kılıç - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?