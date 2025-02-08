Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

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Fransa Ligue 1'de Monaco ve PSG karşılaştı. Ev sahibi PSG, maçı 4-1 kazanarak 53 puanla liderliğini sürdürdü. Monaco'nun tek golünü 17. dakikada Denis Zakaria attı. Beşiktaş'tan ara transferde Monaco'ya kiralık olarak giden Al Musrati, maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk maçını PSG deplasmanında oynadı. Musrati, maçta 25/26 pas isabeti ve 4/4 uzun pas isabeti ile dikkat çekti.

08.02.2025 12:08  Güncelleme: 13:03
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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 21. haftada PSG ile Monaco kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım karşılaşmayı 4-1 kazanmasını bildi.

PSG RAHAT KAZANDI

PSG'nin galibiyet golleri 6. dakikada Vitinha, 54. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 57 ile 90. dakikalarda Ousmane Dembele'den geldi. Monaco'nun tek sayısını ise 17. dakikada Denis Zakaria kaydetti.Bu sonuçla PSG 53 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Monaco ise 37 puanla 3. sırada kaldı.

MUSRATI ŞOV YAPTI

Beşiktaş'tan ara transferde Monaco'ya kiralık olarak giden Al Musrati, maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk maçını PSG deplasmanında oynadı. Musrati, maçta 25/26 pas isabeti ve 4/4 uzun pas isabeti ile dikkat çekti.

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Beşiktaş, Monako, Fransa, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • AlexArda:
    Küçük takımlara gelen bazı büyük oyuncular kulübünün seviyesine düşebiliyor, o da bunu yaşamıştı 8taşta :) 52 20 Yanıtla
  • ferhat eser:
    en iyisi olsaydı BEŞİKTAŞ göndermezdi kardeşim Gedson fernandesin eline su dökemez monacoda kendini gösterirse soluğu psg de bile alabilir sağlam bir bonservisle satarız umarım 12 16 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    transferler açıkla başgaaaan david beckham yetmez, forvet gerek amokaçi gerek! nouma gerek! sergenle tümeri getirin! 20 4 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    Ferhat eser gene yırtık dondan fırlamış 13 7 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt ansiyla bacisi için grup indirimine başladı :) özel hizmet de var talisca diyince vahşileşiyolar 3 9 Yanıtla
  • Görünmez Adam:
    Show yaptı deyince bende golleri asistleri var kazanmislar sandım. 9 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SOV YAPTI DEYINCE BU GAK GAAAK YERE DÜŞEN PEYNIRI HAVADA KAPTI ZANNETTIM ALT TARAFIBTOPU ALIP YANINDAKINE VERDI. PSG DE 4 KÖŞE YAPTI MONIKLERI. KOCANIZ GALATASARAY 6 3 Yanıtla
  • Beyiniz Geldi HD:
    show yaptı sonuç 4-1 mi , ulen sizin haber anlayışınıza ???? 6 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Ülkemin paralarını faydasız yabancılara kaptıran faydasızların utanması bile yok. şefsizler yüzünden ülke puanı toplanamıyor 3 3 Yanıtla
  • Ömer Gny:
    şimdi bu adam Beşiktaş'ta oynarken 4-1 yenildiğimiz bir maçta bu istatistikle oynasa bu haber başlığını atar mıydınız renkli medya 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı - Son Dakika
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