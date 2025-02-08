Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 21. haftada PSG ile Monaco kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım karşılaşmayı 4-1 kazanmasını bildi.

PSG RAHAT KAZANDI

PSG'nin galibiyet golleri 6. dakikada Vitinha, 54. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 57 ile 90. dakikalarda Ousmane Dembele'den geldi. Monaco'nun tek sayısını ise 17. dakikada Denis Zakaria kaydetti.Bu sonuçla PSG 53 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Monaco ise 37 puanla 3. sırada kaldı.

MUSRATI ŞOV YAPTI

Beşiktaş'tan ara transferde Monaco'ya kiralık olarak giden Al Musrati, maçın 62. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk maçını PSG deplasmanında oynadı. Musrati, maçta 25/26 pas isabeti ve 4/4 uzun pas isabeti ile dikkat çekti.