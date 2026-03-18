Beşiktaş'tan Otizmli Bireylere Forma Desteği - Son Dakika
18.03.2026 18:03
Beşiktaşlı gönüllüler, otizmli bireylere forma hediye ederek sosyal dayanışma örneği sergiledi.

Beşiktaşlı gönüllülerin yürüttüğü, "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası kapsamında toplanan Beşiktaş formaları, Değer Otizm Derneğinde otizmli bireylere hediye edildi.

Etkinlik, BJK Kongre Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu ve siyah-beyazlı kulübün işbirliğinde gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Değer Otizm Derneği Başkanı Hatice Şule Gökırmak, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gökırmak, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Otizmli bireylerin gelişiminde sporun ve sosyal etkileşimin çok önemli bir yeri var. Bu tür dayanışma projeleri yalnızca bir hediye vermekten ibaret değil çocuklarımızın kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmelerini sağlayan çok kıymetli adımlar. Değer Otizm Derneği olarak yıllardır eğitim, spor ve sosyalleşme programlarıyla otizmli bireylerin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Beşiktaş camiasının gösterdiği bu anlamlı destek, öğrencilerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu projede emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz.. Beşiktaş'ımızın dayanışma ruhunu bir kez daha hissettirmesi hepimize iyi geldi."

BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu ve Kampanya Sözcüsü Hacı Demir ise kampanyanın temel amacının çocuklara umut olmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında Afyonkarahisar'da çocuklara forma ve spor malzemeleri hediye edilirken, Mardin Dargeçit'te öğrencilerle dayanışma etkinliği yapıldı. Ankara Sosyal İşler Müdürlüğünde kalan 50 çocuk İstanbul'a getirilerek Beşiktaş Stadı'nda ağırlandı ve Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden izleme fırsatı buldu. Hatay'da ise depremzede çocuklarla buluşularak forma dağıtımı yapıldı.?

Kaynak: AA

