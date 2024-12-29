Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme

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Beşiktaş'ta gerçekleştirilen başkanlık seçiminde ezeli rakip Galatasaray'a çok konuşulacak bir gönderme yapıldı. Divan Başkanlığı, kongre üyeleri tarafından sarı-kırmızılı kulübün aleyhine yapılan tezahüratlar için ''Boş verin, 'maklubeciler'le uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli'' anonsu yaptı.

29.12.2024 16:42  Güncelleme: 16:51
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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı arasındaki kıyasıya başkanlık seçiminin heyecanı yaşanırken, Galatasaraylıları kızdıracak bir gönderme yapıldı.

ÜYELERDEN GALATASARAY ALEYHİNE TEZAHÜRAT

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılanolağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemleri devam ederken üyeler, Galatasaray aleyhine tezahürat yapmaya başladı. Divan Başkanlığı, sarı-kırmızılı takım aleyhine yapılan göndermelerin ardından çok konuşulacak bir uyarıda bulundu.

"MAKLUBECİLERLE UĞRAŞMAYIN!"

Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan Başkanlığı'ndan, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin, 'maklubeciler'le uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" anonsu yapıldı.

GALATASARAYLILARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde yapılan bu anons, Galatasaraylıların tepkisini çekti. Siyah-beyazlılardan sarı-kırmızılılara yapılan bu gönderme kısa sürede viral oldu.

Beşiktaş\'tan seçim sırasında Galatasaray\'a olay yaratacak gönderme

Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • rıfat eren:
    buda galatasarayın büyüklüğünü gösterir adamlar başkan seçimlerinde bile sataşıyor siz Galatasaray'a rakip olamazsınız. 228 31 Yanıtla
    abdullah kara:
    6alatasaray diğer bütün takımların hakkını yediği ve haramzede olduğu için olabilirmi? 15 21
    ilyas köksal:
    Hakem saray 12 14
    Sedat Mentrş:
    İyi de Her ortamda gündem Narinin amcası. Büyüklüğünden mi,......... mi? 3 3
  • Osman:
    hadi siz gidin fetönün platin sponsoru ananasçı salıncağa binin eziktaş 8taş jimnastik klübü 135 25 Yanıtla
  • AYDIN:
    kabusları korkulari GALATASARAY olmuş kanatligiler familyasından ezikliğin son evresi :)) 105 28 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayı bukadar ezmeyin yahu onlar zaten ezikler :)) 20 111 Yanıtla
    Çelikk Gavatoğlu:
    Ferhat Eserin an. am. eziktir 6 4
    Ömer Güldoğdu :
    eziklik paçanizdan akıyor gözleriniz kör olmuş 3 0
  • Fatih Korkmaz:
    GS: boşverin uefadan tescilli şikecileri biz kaç puan fark atarız bu sene ona bakalım. 93 13 Yanıtla
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