Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı arasındaki kıyasıya başkanlık seçiminin heyecanı yaşanırken, Galatasaraylıları kızdıracak bir gönderme yapıldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılanolağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemleri devam ederken üyeler, Galatasaray aleyhine tezahürat yapmaya başladı. Divan Başkanlığı, sarı-kırmızılı takım aleyhine yapılan göndermelerin ardından çok konuşulacak bir uyarıda bulundu.
Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan Başkanlığı'ndan, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin, 'maklubeciler'le uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" anonsu yapıldı.
Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde yapılan bu anons, Galatasaraylıların tepkisini çekti. Siyah-beyazlılardan sarı-kırmızılılara yapılan bu gönderme kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme - Son Dakika
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