Bu sezon Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması beklenen Kerem Demirbay ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig ve yurt dışından bazı talipleri olan Kerem Demirbay, Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'a teklif edildi. Haberde, Siyah-beyazlıların Kerem Demirbay kanadından gelen öneriyi değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Ayrıca transferin gerçekleşmesi için 31 yaşındaki oyuncunun bonservis sorununu çözmesi gerektiği belirtilirken, henüz anlaşma şartlarının oluşmadığı aktarıldı.
Deneyimli oyuncu Kerem Demirbay, Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına girerken, bu sezon çıktığı 34 maçta 3 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali - Son Dakika
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