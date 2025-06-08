Beşiktaş\'tan ses getirecek hamle! Galatasaray\'dan transfer ihtimali

Bu sezon Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması beklenen Kerem Demirbay ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'A TEKLİF EDİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig ve yurt dışından bazı talipleri olan Kerem Demirbay, Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'a teklif edildi. Haberde, Siyah-beyazlıların Kerem Demirbay kanadından gelen öneriyi değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Ayrıca transferin gerçekleşmesi için 31 yaşındaki oyuncunun bonservis sorununu çözmesi gerektiği belirtilirken, henüz anlaşma şartlarının oluşmadığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu Kerem Demirbay, Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına girerken, bu sezon çıktığı 34 maçta 3 asist yaptı.