Beşiktaş'tan stoper hattına Türk takviyesi

Şu ana kadar 4 transfer yapan ve Atiba Hutchinson ile de sözleşme yenileyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Stoper hattına bir Türk futbolcu alacak olan siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak üzere. Genç futbolcunun kulübü İstanbulspor'la bonservis konusunda anlaşma aşamasında olan Beşiktaş, birkaç gün içinde bu transferi resmileştirip futbolcuyu Avusturya kampına dahil etmeyi planlıyor.
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