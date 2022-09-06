Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı - Son Dakika
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Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı

06.09.2022 18:58
Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı

Transfer döneminde Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinin Lecce'yi 1-0 yendiği maçta ilk 11'de başlayarak kulüp tarihinin Serie A'da forma giyen en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan, transfer döneminde Torino'nun yolunu tutmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, yeni takımının formasıyla İtalya'da tarihe geçti.

TARİHE GEÇTİ

18 yaşındaki Emirhan İlkhan, Torino'nun Lecce'yi 1-0 yenidiği maçta ilk 11'de mücadeleye başladı. Karşılaşmada 64 dakika forma giyen genç yıldız, 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'dan oynayan en genç futbolcusu oldu.

İLK MAÇINDA İYİ İŞ ÇIKARDI

Lecce maçında 42 kez topla buluşan Emirhan İlkhan, pas oranında yüzde 81 başarı yakaladı. 18 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibine, Beşiktaş'tan 4.5 milyon euroya transfer olmuştu.

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Son Dakika Spor Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı - Son Dakika


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