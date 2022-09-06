Geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan, transfer döneminde Torino'nun yolunu tutmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, yeni takımının formasıyla İtalya'da tarihe geçti.
18 yaşındaki Emirhan İlkhan, Torino'nun Lecce'yi 1-0 yenidiği maçta ilk 11'de mücadeleye başladı. Karşılaşmada 64 dakika forma giyen genç yıldız, 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'dan oynayan en genç futbolcusu oldu.
Lecce maçında 42 kez topla buluşan Emirhan İlkhan, pas oranında yüzde 81 başarı yakaladı. 18 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibine, Beşiktaş'tan 4.5 milyon euroya transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı - Son Dakika