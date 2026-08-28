Beşiktaş'tan Transfer Müjdesi - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Transfer Müjdesi

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Başkan Serdal Adalı, bir iki transfer daha yapabileceklerini duyurdu ve lig aşamasına hazır olduklarını belirtti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Bir iki bölgeye daha transfer yapabiliriz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekimini takip eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Lig aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamak istediklerini dile getiren Adalı, "Ne çok zor ne de çok kolay bir kura. Elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. İçerideki maçları taraftarlarımızın desteğiyle kazanmaya çalışacağız. Hakkımızda hayırlısı. Çok iyi bir takım olduk, daha da iyi olacağız. Rakiplerimizle gayet iyi mücadele ederiz. Özellikle Almanya'daki maçlar, deplasman gibi olmayacak. Orada çok ciddi bir taraftar kitlemiz var. Büyük bir ihtimalle başarılı bir şekilde lig aşamasını tamamlarız" diye konuştu.

"Bir iki bölgeye daha transfer yapabiliriz"

Kadro yapılanması sürecinde gerek duyulması halinde birkaç transferin daha gerçekleşebileceğini aktaran Adalı, "Teknik ekibimizin programı doğrultusunda transfer sürecini yürütüyoruz. İstediğimiz futbolcuları aldık. Bir iki bölgeye daha transfer yapabiliriz. Yepyeni bir takımımız var. Uyum süreci de önemli. İnşallah kısa zamanda bu dönemi atlatırız ve hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı izlemeye başlarız" sözlerini kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynadıkları Kaunas Zalgiris maçını da değerlendiren Başkan Serdal Adalı, "Dünkü maçta ilk maçta elde ettiğimiz avantajlı skorun getirdiği rehavet vardı. Yeni transferlerimiz takımla çalışmaya başlayacak. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Camiamızla taraftarlarımız mutlu bir sezon geçirmeyi diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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