Beşiktaş'tan Welinton Souza açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında sakatlanan Welinton Souza'nın adalesinde gerilme ve ödem oluştuğunu duyurdu.

Siyah-beyazlılardan Göztepe maçında sakatlık yaşayan Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili, "Futbol A Takımımızın Göztepe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk bölgesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL