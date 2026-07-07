Beşiktaş'tan Yeni Sezon Hazırlıkları

BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kale ve topa sahip olma çalışmasının ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.00'de sahada ve 18.00'de salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek.