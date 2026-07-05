Beşiktaş'tan yeni transfer: İlhan Fakılı! - Son Dakika
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Beşiktaş'tan yeni transfer: İlhan Fakılı!

Beşiktaş\'tan yeni transfer: İlhan Fakılı!
05.07.2026 21:52
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Beşiktaş, Clermont'tan 20 yaşındaki sol kanat İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Fransa 2. Lig ekibi Clermont'ın 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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